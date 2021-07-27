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«Боруссия» подписала конкурента для Холанда

Пополнение в богатой атакующей линии «шмелей»
Футбол Бундеслига (Германия)
27 июля 22:41
«Боруссия» подписала конкурента для Холанда
Дониэлл Мален / фото - Borussia Dortmund

Дортмундская «Боруссия» выкупила 22-летнего форварда ПСВ Дониэлла Малена, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Шмели» выплатили голландцами 30 миллионов за молодого нападающего. Контракт – до 2026 года.

Игрок уже прибыл на клубную базу, прошел медосмотр и прокомментировал свой переход в немецкий гранд:

«Боруссия» – это европейский топ-клуб, который всегда высоко в Бундеслиге и ставит большие задачи в Лиге чемпионов. С нетерпением жду момента, когда смогу выйти на поле вместе с новыми партнерами по команде, чтобы попробовать себя в матчах против лучших.

И, конечно, я с нетерпением жду встречи с болельщиками, о которых говорит вся Европа».

Хоть нападающий и играет на одной позиции с главной звездой «шмелей» Эрлингом Холандом, он все равно должен получить свое игровое время, так как новый наставник «Боруссии» Марко Розе любит использовать схему с двумя нападающими.

Но конкуренция за место в составе все равно будет высокой, ведь в атакующей линии у дортмундской команды также есть Марко Ройс, Торган Азар, Юлиан Брандт и Ренйьер Жезус.

Мален обратил на себя внимание СМИ еще в 2019-м году, когда в составе ПСВ отметился пента-триком в ворота «Витесса».

В минувшем же сезоне, голландец стал третьим бомбардиром нидерландского чемпионата, забив 19 голов в Эредевизии. Во всех турнирах у нападающего 27 голов и 10 ассистов в 45 матчах за ПСВ.

Напомним, Холанд прокомментировал 175-милионное предложение «Челси».

Павел Харченко
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Теги

Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд

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