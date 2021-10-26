Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 10
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2 Окончен
18:30 Оболонь - Агробизнес 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа -:- Запланирован
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта -:- Запланирован
19:30 Ювентус - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Интер -:- Запланирован
21:45 Лацио - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Рома -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья -:- Запланирован
20:00 Райо Вальекано - Барселона -:- Запланирован
21:00 Бетис - Валенсия -:- Запланирован
22:30 Реал - Осасуна -:- Запланирован

«Боруссия» требует 120 миллионов у «Ливерпуля» за 18-летнего хавбека

«Дортмунд» стабильно производит на свет звезд футбола
Футбол Бундеслига (Германия)
15:16
«Боруссия» требует 120 миллионов у «Ливерпуля» за 18-летнего хавбека
Джуд Беллингем / фото - Euro Football

«Ливерпуль» всерьез интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

Но дверь перед мерсисайдцами может закрыть ценник, который «шмели» установили на 18-летнего англичанина.

Как сообщает портал Goal, дортмундцы требуют за молодую звезду 120 миллионов евро, а «скаузеры» не готовы выплачивать такую сумму.

Текущее соглашение хавбека с немецким клубом истекает в 2025-м году.

В 14-ти матчах текущего сезона игрок отметился девятью результативными передачами.

Напомним, главная звезда «шмелей» Эрлинг Холанд может больше не выйти на поле в этом году.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу
Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:43
Холанд может больше не выйти на поле в 2021 году
Холанд может больше не выйти на поле в 2021 году
Футбол Бундеслига (Германия)
25 октября 20:59
Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»
Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
25 октября 12:55
Салах обогнал Дрогба и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди африканцев
Салах обогнал Дрогба и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди африканцев
Футбол Премьер-Лига (Англия)
25 октября 12:10
«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи
Послесловие
«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи
Футбол Премьер-Лига (Англия)
25 октября 11:39
«Ливерпуль» нанес «Манчестер Юнайтед» крупнейшее домашнее поражение в истории
«Ливерпуль» нанес «Манчестер Юнайтед» крупнейшее домашнее поражение в истории
Футбол Премьер-Лига (Англия)
25 октября 11:31

Новости: Футбол

Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»
Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»
Кубок Украины по футболу
17:47
Сын Реброва: «У папы есть амбиции возглавить сборную Украины»
Сын Реброва: «У папы есть амбиции возглавить сборную Украины»
Украинские легионеры
17:33
Источник назвал главную преграду для трансфера Довбыка в «Динамо»
Источник назвал главную преграду для трансфера Довбыка в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
17:26
Ковалец признался, что оказался в «Александрии» из-за жены
Ковалец признался, что оказался в «Александрии» из-за жены
Украинская Премьер-лига
17:20
Селезнев сообщил о задолженности «Колоса» перед ним
Селезнев сообщил о задолженности «Колоса» перед ним
Украинская Премьер-лига
17:01
Педриньо: «В «Бенфике» на меня не рассчитывали»
Педриньо: «В «Бенфике» на меня не рассчитывали»
Украинская Премьер-лига
16:52
«Рух» попросил УАФ о переносе кубкового матча против «Зари» с «Арены Львов»
«Рух» попросил УАФ о переносе кубкового матча против «Зари» с «Арены Львов»
Кубок Украины по футболу
16:37
«Минай» не может заявить в УПЛ своего новичка
«Минай» не может заявить в УПЛ своего новичка
Украинская Премьер-лига
16:20
Экс-защитник сборной Украины: «Мариуполь» и «Черноморец» будут биться с «Динамо» и «Шахтером»
Экс-защитник сборной Украины: «Мариуполь» и «Черноморец» будут биться с «Динамо» и «Шахтером»
Кубок Украины по футболу
16:12
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
MMA
24 октября 11:16
9
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
20:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
27 октября 14:00
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
27 октября 17:00
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
27 октября 20:45
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
27 октября 21:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00