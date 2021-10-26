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«Боруссия» требует 120 миллионов у «Ливерпуля» за 18-летнего хавбека
«Дортмунд» стабильно производит на свет звезд футбола
15:16
Джуд Беллингем / фото - Euro Football
«Ливерпуль» всерьез интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.
Но дверь перед мерсисайдцами может закрыть ценник, который «шмели» установили на 18-летнего англичанина.
Как сообщает портал Goal, дортмундцы требуют за молодую звезду 120 миллионов евро, а «скаузеры» не готовы выплачивать такую сумму.
Текущее соглашение хавбека с немецким клубом истекает в 2025-м году.
В 14-ти матчах текущего сезона игрок отметился девятью результативными передачами.
Напомним, главная звезда «шмелей» Эрлинг Холанд может больше не выйти на поле в этом году.
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