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Холанд может больше не выйти на поле в 2021 году

Травма норвежца оказалась серьезнее, чем ожидалось
Футбол Бундеслига (Германия)
20:59
Холанд может больше не выйти на поле в 2021 году
Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд может больше не выйти на поле в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, травма нападающего оказалась серьезнее, нежели ожидалось. У Холанда – разрыв мышцы бедра.

Восстановление Холанда может занять больше, чем 6 недель. Таким образом, норвежец может больше не выйти на поле в 2021-м году.

В 6 матчах чемпионата Германии в этом сезоне Холанд забил 9 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Холанд пропустит всего несколько недель.

Петр Приходько
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Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд травмы

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