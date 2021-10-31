Бойко – арбитру: «Самый ху*вый судья в Украине»

Рефери сорвал несколько атак несвоевременными свистками

Денис Бойко / фото - ФК Динамо

В матче 13-го тура УПЛ «Динамо» с разницей в один мяч переиграло «Мариуполь» (3:2).

Главный арбитр встречи Виталий Романов дважды не дал киевлянам провести опаснейшие контратаки в конце каждого из таймов, оборывая игру свистками, когда на табло еще оставалось немного времени.

Не выдержали нервы у вратаря столичного клуба Дениса Бойко. Игрок подбежал к рефери и дерзко выразил свое недовольство:

«Самый ху*вый судья в Украине. Самый ху*вый».

После 13-ти туров киевляне лидируют в таблице УПЛ, в то время как «Мариуполь» расположился на последнем месте.