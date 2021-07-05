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Бойко объяснил, почему Брых так рано закончил матч Украина – Англия

Лишние 2-3 компенсированные минуты не спасли бы украинцев
Футбол Евро-2020
13:08
Бойко объяснил, почему Брых так рано закончил матч Украина – Англия
Феликс Брых / фото - dynamo.kiev

Украинский арбитр FIFA Сергей Бойко объяснил решение главного судьи встречи Украина – Англия Феликса Брыха не добавлять ни одной минуты к основному времени, не смотря на 3 гола во втором тайме и нескольким заменам:

«Есть четкое правило по продолжительности матча. Там четко указано, что матч состоит из двух равных таймов – по 45 минут. Сказано также и о компенсированном времени, но мы видим счет, в последние 5 минут игроки просто держали мяч и сами уже согласились с результатом и хотели закончить игру.

Почему не произошла замена? Она была сделана бы не на 90-й, а готовилась где-то на 86-й. Все это время было держание мяча одной и второй команд. Одна-две компенсированные минуты ни на что не влияли. Арбитр дал отыграть 90 минут по духу игры, отношению игроков, которые просто катали мяч последние две минуты. Он закончил в соответствии с правилами игры – два по 45. Не дал компенсированное время, хотя мог бы дать».

Команда Гарета Саутгейта, забив 4 безответных мяча, три из которых пришлись на старт второго тайма, начала действовать по привычной для себя схеме. С помощью стерильного владения англичане спокойно довели этот матч до победы, играя в эконом-режиме. Поэтому закономерно, что добавленное время лишь бы продлило это убийство времени.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко даже заявил, что англичане обыграли Украину пешком.

Напомним, стало известно, сколько сборная Украины заработала на этом Евро.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Сергей Бойко

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