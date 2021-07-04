Грозный: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»
Сборная Украины на Евро-2020 заработала 16 млн евро
Все деньги получит УАФ, которая будет заниматься их распределением
Андрей Шевченко / Фото: UEFA
Согласно информации на официальном сайте UEFA, сборная Украины на завершившемся для нее Евро-2020 заработала 16 миллионов евро.
За само участие в турнире сборная заработала 9,25 млн евро. Победа над Северной Македонией (2:1) принесла 1,5 млн евро, выход в 1/8 еще 2 млн евро.
За выход в четвертьфинал команда Андрея Шевченко заработала 3,25 млн евро. Общая сумма заработанного составляет 16 млн евро.
Напомним, сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 проиграла Англии.
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