Экс-игрок сборной Украины – о разгроме от Англии: «Постоянно нам фартить не может»
Леоненко: «Англичане обыграли Украину пешком»
Команда Шевченко покинула Евро-2020
Фото: Getty Images
Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко в шоу «Великий футбол» прокомментировал поражение национальной команды от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.
«Не хочется говорить, что англичане сильнее. Обидно, что пешком обыграли нас. Дело в том, что мы опять ничего не смогли создать. Можно проигрывать и 0:5, 0:7, но моменты надо создавать. А у нас это проблема. А когда у тебя нету моментов, в любом клубе момента это серьезная проблема. Обидно не то, что они сильнее, а то что обыграли пешком.
Оборона Англии классная, это понятно. А мы атаковали, что ли?».
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.
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