Бойко провел 100-й матч за «Динамо»

Больше отыграли лишь два голкипера в истории команды

Фото: ФК Динамо

«Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0) в матче Лиги чемпионов.

Эта игра стала юбилейной – 100-й для голкипера киевлян Дениса Бойко. Он идет третьим по количеству матчей среди голкиперов в истории клуба, сообщает сайт «Динамо».

25 игр он провел в еврокубках, 65 - в чемпионатах Украины, 8 - в розыгрышах национального кубка, еще 2 - в Суперкубке страны.

Впереди – Максим Коваль, отыгравший 107 матчей за «Динамо». Ну а лидер тут Александр Шовковский, на счету которого 636 матчей.

Примечательно, что «Динамо» сыграло свою 100-ю ничью в еврокубках.