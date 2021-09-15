«Динамо» сыграло юбилейную ничью в еврокубках

Киевляне поделили очки с «Бенфикой»

Фото: ФК Динамо

«Динамо» сыграло вничью с «Бенфкой» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Эта ничья стала юбилейной – 100-й для киевлян в еврокубках. Из них 51 ничья домашняя, а остальные 49 – выездные.

54 раза динамовцы расходились миром с соперниками в Лиге (Кубке) чемпионов, 40 – в Лиге Европы (Кубке UEFA) и 6 – в Кубке кубков. Наибольшее количество ничьих бело-синие сделали с командами из Испании – 10, Англии – 9, Италии – 8 и Португалии – 6.

Также 100 ничьих сыграл и тренер Мирча Луческу во главе украинских команд. 90 ничьих под его руководством провел «Шахтер» и 10 – «Динамо».

В параллельном матче «Бавария» обыграла «Барселону» (3:0).