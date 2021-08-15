Бразильский хавбек оказался ненужен Максимову. Контракт с ним расторгнут

23-летний игрок отправится в Польшу за скромную сумму

Луизао / Фото - Footboom

Полузащитник Луизао больше не будет выступать за «Ворсклу». Главный тренер полтавчан Юрий Максимов не рассчитывает на легионера.

Сообщается, что клуб уже разорвал контракт с бразильцем. Он отправится в польский «Радомяк» за скромную сумму в 50 тысяч евро.

Впервые Луизао пришел в «Ворсклу» в 2019 году на правах аренды из «Порту». В 2020 году с ним был подписан полноценный контракт. После этого хавбек провел 13 матчей, отдав один ассист.

Напомним, «Ворскла» поделила очки с «Вересом» в четвертом туре УПЛ.