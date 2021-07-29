Бразильский новичок «Металлиста»: «В современном футболе нужно играть на трех позициях как минимум»
Новоиспеченный защитник «Металлиста» Маилтон в шоу «Профутбол» высказался о первых месяцах в украинском клубе.
— Как тебе Украина, как тебе Харьков?
— Болельщики очень тепло встретили меня. Город мне нравится, успел погулять в парке, впечатления – класс.
— На какой позиции предпочитаешь играть?
— Правый защитник. Но в современном футболе ты должен быть универсальным и играть на трех позициях минимум.
Тренер пробовал меня в роли опорника и крайнего нападающего. Главное адаптироваться на родной позиции, а дальше уже можно пробовать играть где угодно.
— Заметил, что у тебя очень сильный удар. Такой же, как у Жажа, наверное. Знаешь его?
— О классном ударе Жажи знали все. Я забил несколько голов с дальних дистанций в чемпионате Бразилии, и с правой ноги, и с левой.
Если будет возможность на футбольном поле пробить – воспользуюсь ею. Чем больше забью, тем лучше.
Напомним, в матче 1-го тура Первой лиги «Металлист» одолел «Альянс» (2:0).
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