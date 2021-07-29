Бразильский новичок «Металлиста»: «В современном футболе нужно играть на трех позициях как минимум»

Маилтон и Ярославский / Фото: ФК Металлист

Новоиспеченный защитник «Металлиста» Маилтон в шоу «Профутбол» высказался о первых месяцах в украинском клубе.

— Болельщики очень тепло встретили меня. Город мне нравится, успел погулять в парке, впечатления – класс.

— На какой позиции предпочитаешь играть?

— Правый защитник. Но в современном футболе ты должен быть универсальным и играть на трех позициях минимум.

Тренер пробовал меня в роли опорника и крайнего нападающего. Главное адаптироваться на родной позиции, а дальше уже можно пробовать играть где угодно.

— Заметил, что у тебя очень сильный удар. Такой же, как у Жажа, наверное. Знаешь его?

— О классном ударе Жажи знали все. Я забил несколько голов с дальних дистанций в чемпионате Бразилии, и с правой ноги, и с левой.

Если будет возможность на футбольном поле пробить – воспользуюсь ею. Чем больше забью, тем лучше.