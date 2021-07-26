Пенальти и два удаления помогли «Металлисту» победить в первом официальном матче после возрождения

«Альянс» до последнего боролся с новичком Первой лиги

Фото - ФК Металлист

В стартовом туре украинской Первой лиги «Металлист» в гостях переиграл «Альянс». Это был дебютный официальный матч команды после возрождения.

Один из ключевых эпизодов поединков случился ближе к перерыву. Прямую красную карточку за срыв явного голевого момента заработал Неплях.

Тем не менее, «Альянс» мог забить в начале второго тайма. Мяч попал в руку Ралюченко в штрафной площади. Однако Агапову не удалось реализовать пенальти.

А под конец поединка право на пенальти получили уже харьковчане. Более того, вторую желтую заработал Писный. Удар с точки успешно исполнил Балули. А позже француз оформил дубль в ворота команды, оставшейся вдевятером.

Напомним, «Металл» стал чемпионов Второй лиги прошлого сезона. Перед новой кампанией клуб был переименован в «Металлист».

Первая лига, 1 тур

«Альянс» – «Металлист» 0:2

«Альянс»: Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Герт, Лебеденко, Поднебенной (Шарай, 59), Ярошенко (Лучик, 59), Рогозинский (Шмигельский, 59), Агапов, Загинайлов (Адаменко, 41).

«Металлист»: Каневцев, Танчик (Нехтий, 67), Сарапий, Федорив, Люлька (Шопин, 46), Ралюченко, Банада (Поступаленко, 52), Балули, Подлепенец, Риаскос (Жо, 88), Фомин (Маилтон, 46).

Предупреждения: Агапов, Лебеденко, Писный, Шмигельский – Банада, Федорив, Ралюченко, Сарапий

Удаления: Неплях, Писный



Обзор первого тайма

Нереализованный пенальти

Удаление Писного

Гол Балули

Дубль Балули