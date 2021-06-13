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Бред продолжается? Сопернику сборной Украины предъявили претензии касательно формы на Евро-2020

Греция уже обратилась в UEFA
Футбол Евро-2020
12:41
Бред продолжается? Сопернику сборной Украины предъявили претензии касательно формы на Евро-2020
Фото: Eurosport

Греция обратилась в UEFA c жалобой на форму сборной Северной Македонии, сообщает «Балканский обозреватель».

По информации источника, Греции не понравилось, что на футболках Северной Македонии используется аббревиатура ФФМ (Федерация футбола Македонии) без приставки «Северная».

Македония в 2019-м году официально сменила название на Северную Македонию в обмен на то, что Греция не будет препятствовать стране вступить в НАТО.

В Северной Македонии уже ответили на обвинения, с заявлением выступил министр иностранных дел страны Буяр Османи.

«Федерация футбола Македонии – это независимая и некоммерческая организация, зарегистрированная в центральном реестре как НПО и не получает государственных денег. Преспанское соглашение охватывает учреждения, которые получают государственные деньги. Поскольку ФФМ не получает государственных денег, она не обязана корректировать название в соответствии с Преспанським соглашением».

Сегодня Северная Македония сыграет первый матч на Евро-2020.

Видео трансляция матча Австрия – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Австрия – Северная Македония.

Петр Приходько
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Теги

сборная Северной Македонии (футбол) Австрия - Северная Македония

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