Вернидуб: «Хотелось бы с «Реалом» и «Интером» выступить так же, как с «Шахтером»
Брозович: «Мы могли победить «Реал» 3:0»
Полузащитник сожалеет из-за поражения
09:45
Марцело Брозович / ФОТО: Интер
Полузащитник «Интера» Марцело Брозович прокомментировал поражение в матче с «Реалом» (0:1) в 1-м туре Лиги чемпионов. Слова футболиста приводит портал Football Italia.
«Мы отлично показали себя в первом тайме. Мы могли победить «Реал» 3:0. Между «Интером» и «Реалом» нет разницы, но если ты не забиваешь, то в конце ты проигрываешь».
Напомним, ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что команде нужно было внимательнее провести концовку.
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