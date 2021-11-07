«Брюгге» без Соболя упустил победу над «Стандардом» и уже на 4 очка отстал от сенсационного новичка

Действующий чемпион не удержал преимущество в два мяча

Фото - ФК Брюгге В 14-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» на своем поле сыграл вничью со «Стандардом». Дост и де Кэтелар обеспечили хозяевам преимущество в два мяча к 35-й минуте. Однако почин атаки не поддержала оборона. Сначала Доннум отставание сократил, а уже после перерыва Дюссенн с пенальти установил окончательный счет встречи. Защитник Эдуард Соболь после 70 минут в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» на поле так и не появился. Украинец весь матч провел на скамейке запасных. «Брюгге» уже на четыре очка отстал от сенсационного новичка элиты «Сент-Жиллуа». Чемпионат Бельгии, 14 тур «Брюгге» – «Стандард» 2:2 Голы: Дост, 16, де Кэтелар, 35 – Доннум, 39, Дюссенн, 52 (пен.) «Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Мехеле, Мауасса (Рикка, 55), Баланта, Вормер (Ритс, 72), Ванакен, ван дер Бремпт (Искердо, 72), де Кэтэлар, Дост. «Стандард»: Бодар, Сике (Бокади, 84), Дюсенн, Лайфис (Фай, 85), Нкунку, Цимирот, Бастьен, Раскин, Доннум (Рафия, 71), Дрэгуш (Карсела-Гонсалес, 63), Мулека. Предупреждения: Мата, Миньоле – Раскин, Рафия

Сергей Стаднюк