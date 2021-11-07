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«Брюгге» без Соболя упустил победу над «Стандардом» и уже на 4 очка отстал от сенсационного новичка

Действующий чемпион не удержал преимущество в два мяча
Футбол Украинские легионеры
16:24
«Брюгге» без Соболя упустил победу над «Стандардом» и уже на 4 очка отстал от сенсационного новичка
Фото - ФК Брюгге

В 14-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» на своем поле сыграл вничью со «Стандардом».

Дост и де Кэтелар обеспечили хозяевам преимущество в два мяча к 35-й минуте. Однако почин атаки не поддержала оборона. Сначала Доннум отставание сократил, а уже после перерыва Дюссенн с пенальти установил окончательный счет встречи.

Защитник Эдуард Соболь после 70 минут в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» на поле так и не появился. Украинец весь матч провел на скамейке запасных.

«Брюгге» уже на четыре очка отстал от сенсационного новичка элиты «Сент-Жиллуа».

Чемпионат Бельгии, 14 тур

«Брюгге» – «Стандард» 2:2

Голы: Дост, 16, де Кэтелар, 35 – Доннум, 39, Дюссенн, 52 (пен.)

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Мехеле, Мауасса (Рикка, 55), Баланта, Вормер (Ритс, 72), Ванакен, ван дер Бремпт (Искердо, 72), де Кэтэлар, Дост.

«Стандард»: Бодар, Сике (Бокади, 84), Дюсенн, Лайфис (Фай, 85), Нкунку, Цимирот, Бастьен, Раскин, Доннум (Рафия, 71), Дрэгуш (Карсела-Гонсалес, 63), Мулека.

Предупреждения: Мата, Миньоле – Раскин, Рафия

Сергей Стаднюк
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Эдуард Соболь Брюгге Стандард чемпионат Бельгии

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