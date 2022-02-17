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«Буде-Глимт» снова удивил, «Славия» с Качарабой на выезде хлопнула «Фенербахче». Обзор всех матчей Лиги конференций

Ответные встречи состоятся 24-го февраля
Футбол Лига конференций UEFA
18 февраля 01:15
«Буде-Глимт» снова удивил, «Славия» с Качарабой на выезде хлопнула «Фенербахче». Обзор всех матчей Лиги конференций
Фото: Getty Images

Вашему вниманию все результаты первых стыковых матчей в Лиге конференций.

ПСВ – «Маккаби» 1:0

Гол: Гакпо, 11

ПСВ: Дроммел, Мвене (Доан, 46), Макс, Тезе, Мауро Жуниор, Гетце, Гутьеррес, Верман, Захави (Брума, 87), Гакпо, Мадуэке (Вертессен, 61).

«Маккаби Тель-Авив»: Перец, Жералдеш, Саборит, Нахмиас, Балтакса (Давидзада, 88), Битон (Бен Хаим, 74), Каниховский, Шамир (Еини, 63), Глазер (Голаса, 74), Перица, Йованович (Кювас, 63).

Предупреждения: Тезе (27), Глазер (36), Мауро Жуниор (74), Еини (89).

«Мидтьюлланд» – ПАОК 1:0

Гол: Андерсон, 20

«Мидтьюлланд»: Олафссон, Андерссон, Святченко, Дальсгор, Жуниньо, Дюр (Паулиньо Силва, 60), Эвандер (Майер, 60), Исаксен (Шарлес, 69), Нвадике, Систо (Маррони, 82), Жуниор Брумадо (Станге, 70).

ПАОК: Пасхалакис, Лирацис, Креспо, Ингасон, Сидклей (Эль-Каддури, 79), Шваб (Виейринья, 69), Дуглас (Филипе Соареш, 79), Цингарас, Акпом (Чолак, 84), Митрицэ (Бисесвар, 46), Живкович.

Предупреждения: Митрицэ (36), Шваб (41), Нвадике (73), Креспо (90).

«Фенербахче» – «Славия» 2:3

Голы: Пелкас, 58, Кадиоглу, 83 – Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 63

«Фенербахче»: Байындыр, Сангаре, Салаи, Ким Мин Чжэ (Тиссеран, 46), Кадиоглу, Соса, Пелкас (Бериша, 88), Зайц (Гюлер, 75), Осейи-Сэмюэл, Яндаш (Туфан, 59), Валенсия (Дурсун, 74).

«Славия»: Мандоус, Голеш, Качараба, Усу, Дорли (Тецл, 80), Шевчик, Траоре (Самек, 75), Плавшич (Лингр, 46), Сор (Горски, 85), Шранц, Олайинка.

Предупреждения: Зайц (7), Дорли (52), Салаи (61).

«Рапид» – «Витесс» 2:1

Голы: Дрейф, 1, 15, Грюлль – Опенда, 74

«Рапид»: Гартлер, Стойкович, Морманн (Виммер, 61), Айву, Ауэр, Граховац (Кверфельд, 84), Любичич, Китагава (Аразе, 69), Грюлль, Дрейф (Петрович, 69), Демир (Фунтас, 62).

«Витесс»: Хаувен, Даса, Расмуссен, Дуки, Ороз, Виттек, Тронстад, Домгени, Гбоо (Фредериксен, 55), Грбич (Бейтинк, 86), Опенда.

Предупреждения: Тронстад (5), Граховац (8), Айву (29), Демир (37), Стойкович (41), Дуки (59), Ороз (64), Гартлер (84), Опенда (89), Грюлль (90).

Удаление: Стойкович (65).

«Спарта» – «Партизан» 0:1

Гол: Мениг, 78

«Спарта»: Голец, Сухомел, Челюстка (Панак, 79), Витик, Ганцко, Павелка, Сачек, Карабец (Гараслин, 56), Пешек (Крейчи, 66), Гложек, Чванчара (Дочкал, 66).

«Партизан»: Попович, Милькович (Живкович, 58), Вуячич, Милетич, Урошевич, Натхо (Евтович, 46), Маркович (Йович, 63), Здьелар, Йойич, Мениг (Терзич, 83), Рикарду Гомеш (Милованович, 63).

Предупреждения: Маркович (32), Гложек (67), Терзич (90), Крейчи (90), Вуячич (90).

«Селтик» – «Буде-Глимт» 1:3

Голы: Маэда, 79 – Эспейорд, 6, Пеллегрино, 55, Ветлесен, 81

«Селтик»: Харт, Юранович, Старфельт, Картер-Викерс, Тэйлор, Макгрегор, Рогич (Хатате, 59), О`Райли (Форрест, 74), Жота, Маэда, Абада (Якумакис, 59).

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Моэ, Вембангомо (Сери, 90), Салтнес (Конрадсен, 77), Ветлесен, Хаген, Эспейорд (Бонифасе, 69), Пеллегрино (Кумсон, 69), Сольбаккен (Мвука, 90).

Предупреждения: Пеллегрино (43), Хайкин (88).

«Лестер» – «Рандерс» 4:1

Голы: Ндиди, 23, Барнс, 49, Дака, 54, Дьбзбери-Холл, 74 – Хаммерсхой-Мистрати, 45

«Лестер»: Шмейхель, Амарти, Вестергор, Сеюнджю, Олбрайтон, Ндиди (Мэддисон, 64; Чоудури, 83), Тилеманс, Дьюзбери-Холл (Сумаре, 83), Барнс (Перес, 83), Дака (Ихеаначо, 64), Лукман.

«Рандерс»: Карлгрен, Каллесе, Пизингер, Гравес, Копплин, Кехинде (Клюснер, 76), Анкерсен (Кристенсен, 46), Лауэнборг (Тибблинг, 65), Йонсен, Хаммерсхой-Мистрати (Энггор, 87), Камара (Брок-Мадсен, 65).

«Марсель» – Карабах 3:1

Голы: Милик, 41, 44, Пайет, 90 – Кади, 85

«Марсель»: Манданда, Лирола, Альваро Гонсалес, Балерди, Луан Перес, Камара, Жерсон (Гендузи, 69), Гуйе, Ундер (Дьенг, 69), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Бакамбу, 69).

«Карабах»: Гугешашвили, Вешович, Медведев, Медина, Гараев (Ибрагимли, 90), Байрамов, Озобич (Шейдаев, 74), Зубир (Андраде, 90), Патрик, Кади, Ваджи (Гурбанлы, 88).

Предупреждения: Ундер (36), Луан Перес (66), Дьенг (77).

Ответный матчи стыков состоятся через неделю, 24-го февраля.

Петр Приходько
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Селтик Буде-Глимт ПСВ Славия Прага Фенербахче (футбол)

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