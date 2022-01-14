Будет скандал? «Львов» подписал вратаря, который играл в оккупированном Крыму

Фанаты могут припомнить это голкиперу

Иван Пономаренко / фото - SportArena

«Львов» подписал 23-летнего вратаря Ивана Пономаренко, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер подписал контракт до лета 2024-го года и будет выступать за новую команду под 55-м номером.

Предыдущим клубом игрока была черновицкая «Буковина», но в карьере футболиста есть и клубы, которые могут вызвать вопросы болельщиков.

Вратарь является воспитанником «Днепра», но после лишения клуба профессионального статуса игрока занесло в аннексированный Крым, где он поддерживал форму, играя за «Крымтеплицу-2» и «Уютное» в чемпионате, организованном оккупационными властями.

Напомним, ранее скандальная ситуация произошла в Примере, где на сайте чемпионата Крым был показан российским.