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«Буду держать за ребят кулаки». Беседин рассказал, кого видит главным соперником Украины на Евро-2020
Форвард сборной Украины отметил, что уже никто не боится фаворитов чемпионата Европы
17:00
Артем Беседин / Фото: UAF / Павел Кубанов
Форвард сборной Украины Артем Беседин, который из-за страшной травмы не сможет помочь национальной команде на Евро-2020, рассказал о своих фаворитах континентального первенства.
Какие в целом впечатления от Евро-2020?
Чемпионат интересный. Все матчи интересно смотреть. Никто не боится фаворитов, борются до конца. Сборные Швейцарии, Венгрии, те же шведы, хорошо играли на чемпионате.
Кто твой фаворит в борьбе за чемпионский титул?
Понравилась сборная Италии. Но ведь и Украина еще в борьбе. Одна победа и мы будем в шаге от финала. Почему бы и нет. Самое главное, уверен, что и ребята будут выходит на поле с мыслями, что не играем против непобедимого соперника. Думаю, у нашей сборной есть шанс, и за него команда поборется. Буду смотреть матч по телевизору, дома, держать за ребят кулаки.
Отметим, что именно сборная Италии в 1/4 финала ЧМ-2006 выбила национальную команду Украины, затем став триумфатором мирового первенства.
Напомним, что 3 июля сборная Украины сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы против команды Англии. Онлайн трансляция поединка Украина – Англия. Видео трансляция поединка Украина – Англия. Начало – 22:00.
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