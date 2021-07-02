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«Буду держать за ребят кулаки». Беседин рассказал, кого видит главным соперником Украины на Евро-2020

Форвард сборной Украины отметил, что уже никто не боится фаворитов чемпионата Европы
Футбол Сборная Украины
17:00
«Буду держать за ребят кулаки». Беседин рассказал, кого видит главным соперником Украины на Евро-2020
Артем Беседин / Фото: UAF / Павел Кубанов

Форвард сборной Украины Артем Беседин, который из-за страшной травмы не сможет помочь национальной команде на Евро-2020, рассказал о своих фаворитах континентального первенства.

Какие в целом впечатления от Евро-2020?

Чемпионат интересный. Все матчи интересно смотреть. Никто не боится фаворитов, борются до конца. Сборные Швейцарии, Венгрии, те же шведы, хорошо играли на чемпионате.

Кто твой фаворит в борьбе за чемпионский титул?

Понравилась сборная Италии. Но ведь и Украина еще в борьбе. Одна победа и мы будем в шаге от финала. Почему бы и нет. Самое главное, уверен, что и ребята будут выходит на поле с мыслями, что не играем против непобедимого соперника. Думаю, у нашей сборной есть шанс, и за него команда поборется. Буду смотреть матч по телевизору, дома, держать за ребят кулаки.

Отметим, что именно сборная Италии в 1/4 финала ЧМ-2006 выбила национальную команду Украины, затем став триумфатором мирового первенства.

Напомним, что 3 июля сборная Украины сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы против команды Англии. Онлайн трансляция поединка Украина – Англия. Видео трансляция поединка Украина – Англия. Начало – 22:00.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Артем Беседин сборная Украины (футбол) сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол)

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