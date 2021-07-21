Будущее Мбаппе решится в ближайшие дни

Форвард может покинуть ПСЖ

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в ближайшие дни обсудит свое будущее с боссами команды, сообщает As.

Планируется, что Мбаппе присоединится к тренировочному процессу команды 27-го июля, если до того времени не будет принято решение о том, что футболист покинет команду.

Контрак Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022-го года, стороны будут общаться о его продлении. В прошлом сезоне Мбаппе в 32 матче Лиги 1 забил 27 мячей и сделал 7 голевых передач.

Ранее стало известно, что «Реал» может продать ведущего форварда ради Мбаппе.