Чтобы купить Мбаппе «Реал» должен продать 4-х игроков
Будущее Мбаппе решится в ближайшие дни
Форвард может покинуть ПСЖ
21 июля 10:59
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в ближайшие дни обсудит свое будущее с боссами команды, сообщает As.
Планируется, что Мбаппе присоединится к тренировочному процессу команды 27-го июля, если до того времени не будет принято решение о том, что футболист покинет команду.
Контрак Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022-го года, стороны будут общаться о его продлении. В прошлом сезоне Мбаппе в 32 матче Лиги 1 забил 27 мячей и сделал 7 голевых передач.
Ранее стало известно, что «Реал» может продать ведущего форварда ради Мбаппе.
Комментарии 0