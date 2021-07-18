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Будущее Роналду в «Ювентусе» станет известно уже сегодня

Португалец намекнул на это в своих соцсетях
Футбол Серия А (Италия)
16:21
Будущее Роналду в «Ювентусе» станет известно уже сегодня
Криштиану Роналду / фото - AS

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram выложил фотографию рядом с автомобилем Rolls-Royce Ghost и подписал ее загадочным намеком:

«День принятия решения».

Возможно, речь идет о будущем игрока в туринском клубе, ведь в последнее время было много слухов как о его уходе из итальянской команды, так и о продлении контракта со «старой синьорой».

Напомним, «Ювентус» может снизить Роналду зарплату на 10 миллионов.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Ювентус

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