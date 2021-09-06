Чемпионат Европы. Болгария — Италия. Видео трансляция
Буффон: «Если я вдруг понадоблюсь Манчини на ЧМ-2022, и он позвонит, то, конечно, я отвечу положительно»
Вратарь всегда готов вернуться в сборную
Фото: AFP
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон признался Radio Rai, что готов вернуться в сборную Италии.
«Не могу сказать, что я сейчас к чему-то стремлюсь. Я просто хочу быть счастливым. Пока голова и тело позволяют, я буду играть.
Я не собираюсь заканчивать прямо сейчас, у меня еще есть определенные обязательства перед болельщиками. И если я вдруг понадоблюсь Манчини и он позвонит, то, конечно, я отвечу положительно. Мы с ним расстались друзьями. Но говорить о каких-то своих мечтах или планах я не буду, чтобы не оказывать ни на кого давление».
Буффон летом перешел в «Парму» и будет играть в Серии Б.
Он ушел из сборной Италии в 2018-м году.
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