Буффон: «Если я вдруг понадоблюсь Манчини на ЧМ-2022, и он позвонит, то, конечно, я отвечу положительно»

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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон признался Radio Rai, что готов вернуться в сборную Италии.

Я не собираюсь заканчивать прямо сейчас, у меня еще есть определенные обязательства перед болельщиками. И если я вдруг понадоблюсь Манчини и он позвонит, то, конечно, я отвечу положительно. Мы с ним расстались друзьями. Но говорить о каких-то своих мечтах или планах я не буду, чтобы не оказывать ни на кого давление».