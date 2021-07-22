Спустя 7339 дней Буффон снова вышел на поле в футболке родного клуба и не пропустил

Нестареющий голкипер покинул «Парму» еще на стыке веков

Джанлуиджи Буффон / фото - Football Italia

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сыграл за «Парму» в товарищеском матче с «Бохумом» (0:1).

Этот поединок стал для итальянца первым в футболке пармезанцев за 20 лет, после того как в 2001-м он за рекордные для того времени 52 миллиона евро перешел в «Ювентус».

43-летний вратарь отыграл весь первый тайм и смог сохранить свои ворота на замке.

Игрок вернулся в родной клуб, хоть и имел выгодные предложения из Бразилии и России.