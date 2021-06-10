Буффон отказался от перехода в «Барселону»

Итальянский голкипер считает, что каталонский клуб не поможет ему достичь своих целей

Джанлуиджи Буффон / Фото - Virgilio Sport

Голкипер Джанлуиджи Буффон отказался от варианта продолжения карьеры в «Барселоне». Об этом сообщает Diario Sport.

У 43-летнего вратаря истекает контракт с «Ювентусом» этим летом. Однако он не намерен завершать карьеру.

Более того, Буффон поставил перед собой цель – попасть на чемпионат мира-2022. Он станет для итальянца шестым. Данное достижение пока не покорялось никому. В «Барселоне» же он не получит нужное для этого количество игровой практики.

Напомним, на Евро-2020 голкипер не поехал.