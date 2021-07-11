Буффон: «Италии предстоит сложный матч, но думаю она победит»

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Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением Daily Mail о финале Евро-2020 против Англии.

Очень важно забить первый гол, многое может зависеть от первых минут матча.

Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, это будет тяжело. Плюс на таком уровне всегда есть нервы. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир, я действительно так считаю.

Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012-м и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется»