Буффон: «Италии предстоит сложный матч, но думаю она победит»

Евро 2020. Италия — Англия. Видео трансляция
22:00
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением Daily Mail о финале Евро-2020 против Англии.
«Для Италии это очень сложный матч, у Англии много отличных футболистов. Но я не беспокоюсь, поскольку считаю, что давление в основном будет оказываться на хозяев. Англия играет дома, при своих фанатах, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия.
Очень важно забить первый гол, многое может зависеть от первых минут матча.
Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, это будет тяжело. Плюс на таком уровне всегда есть нервы. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир, я действительно так считаю.
Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012-м и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется»
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Италия – Англия.
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