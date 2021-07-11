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Евро-2020 2020
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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован
нет важных матчей

Буффон: «Италии предстоит сложный матч, но думаю она победит»

Игра с Англией состоится в 22:00
Футбол Серия А (Италия)
08:45
Буффон: «Италии предстоит сложный матч, но думаю она победит»
Фото: AFP

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением Daily Mail о финале Евро-2020 против Англии.

«Для Италии это очень сложный матч, у Англии много отличных футболистов. Но я не беспокоюсь, поскольку считаю, что давление в основном будет оказываться на хозяев. Англия играет дома, при своих фанатах, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия.

Очень важно забить первый гол, многое может зависеть от первых минут матча.

Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, это будет тяжело. Плюс на таком уровне всегда есть нервы. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир, я действительно так считаю.

Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012-м и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется»

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Англия.

Видео трансляция Италия – Англия.

Андрей Усмонов
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Теги

Италия – Англия сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол) Джанлуиджи Буффон

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