Буффон назвал главные разочарования чемпионата Европы

Джанлуиджи Буффон / Фото: juvefc.com

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о выступление сборной Италии на Евро-2020.



Знаю, что он меня считает своим учителем, но он не второй Буффон, а первый Доннарумма. Парень практически ничего не боится, смело идет на мяч, рискует. У него отличная скорость и реакция. Джиджи вынослив. Но главное, что отличает настоящего мастера от просто хорошего профи: он всегда абсолютно спокоен.

На турнире запомнились датчане, бельгийцы, чехи, англичане. Хороших команд много, и было очень интересно наблюдать за играми в группе и плей-офф. Кто разочаровал? Немцы сыграли очень слабо. Команду было не узнать. Наверное, еще добавлю в этот список Нидерланды.