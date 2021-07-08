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Буффон назвал главные разочарования чемпионата Европы

Джиджи верит, что Италия способна стать лучшей в Европе
Футбол Евро-2020
12:48
Буффон назвал главные разочарования чемпионата Европы
Джанлуиджи Буффон / Фото: juvefc.com

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о выступление сборной Италии на Евро-2020.

Команда очень азартная и способная стать лучшей в Европе. Желаю им удачи! Манчини в свое время сказал мне, что пора давать дорогу молодым, и после этого я принял решение не играть за сборную. И что? Посмотрите на результаты команды. Это настоящий футбол. Ну не могу не сказать и про вратарскую линию – какой красавец Джиджи Доннарумма! Это его время.

Знаю, что он меня считает своим учителем, но он не второй Буффон, а первый Доннарумма. Парень практически ничего не боится, смело идет на мяч, рискует. У него отличная скорость и реакция. Джиджи вынослив. Но главное, что отличает настоящего мастера от просто хорошего профи: он всегда абсолютно спокоен.

На турнире запомнились датчане, бельгийцы, чехи, англичане. Хороших команд много, и было очень интересно наблюдать за играми в группе и плей-офф. Кто разочаровал? Немцы сыграли очень слабо. Команду было не узнать. Наверное, еще добавлю в этот список Нидерланды.

Напомним, что в финале чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Италии.

Источник: rg.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Джанлуиджи Буффон сборная Италии (футбол)

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