Все-таки без Буффона. Сборная Италии огласила расширенный состав для подготовки к Евро-2020
Сборная Италии представила расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы. Окончательная заявка должна состоять максимум из 26 игроков.
Отметим, что лишь трое игроков представляют чемпиона Италии «Интер». Тренерский штаб решил не вызывать в сборную легенду итальянского футбола Джанлуиджи Буффона, который говорил о намерение поехать на чемпионат Европы-2020.
Расширенной состав сборной Италии:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Алекс Мерет («Наполи»).
Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»).
Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – «Наполи»), Доменико Берарди («Сассуоло»).
Напомним, что Буффон раздумывает о завершении карьеры.
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