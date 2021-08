Есть еще порох! Фантастический сэйв 43-летнего Буффона

Джанлуиджи Буффон / фото - FootballTransfers

Этим летом, спустя 20 лет Джанлуиджи Буффон вернулся в родную «Парму», откуда в свое время перешел в «Ювентус» в качестве самого дорогого вратаря в мире.

Итальянец занял место в рамке команды и ранее «дебютировал» в товарищеском матче с «Бохумом».

В контрольной игре с бывшим клубом Роберто Де Дзерби «Сассуоло», Буффон продемонстрировал, что до сих пор может выдавать сэйвы, от которых дух захватывает.

Gigi has still got it



