Есть еще порох! Фантастический сэйв 43-летнего Буффона

Опытный кипер не собирается останавливаться

Джанлуиджи Буффон / фото - FootballTransfers

Этим летом, спустя 20 лет Джанлуиджи Буффон вернулся в родную «Парму», откуда в свое время перешел в «Ювентус» в качестве самого дорогого вратаря в мире.

Итальянец занял место в рамке команды и ранее «дебютировал» в товарищеском матче с «Бохумом».

В контрольной игре с бывшим клубом Роберто Де Дзерби «Сассуоло», Буффон продемонстрировал, что до сих пор может выдавать сэйвы, от которых дух захватывает.

К сожалению, старания ДжиДжи не окупились, и его команда уступила сопернику со счетом 0:3.

Напомним, Буффон прокомментировал переход его тезки Доннаруммы в ПСЖ.