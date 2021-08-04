Буффон – о переходе Доннаруммы в ПСЖ: «Лучшим ничего не прощают»
Есть еще порох! Фантастический сэйв 43-летнего Буффона
Опытный кипер не собирается останавливаться
4 августа 13:12
Джанлуиджи Буффон / фото - FootballTransfers
Этим летом, спустя 20 лет Джанлуиджи Буффон вернулся в родную «Парму», откуда в свое время перешел в «Ювентус» в качестве самого дорогого вратаря в мире.
Итальянец занял место в рамке команды и ранее «дебютировал» в товарищеском матче с «Бохумом».
В контрольной игре с бывшим клубом Роберто Де Дзерби «Сассуоло», Буффон продемонстрировал, что до сих пор может выдавать сэйвы, от которых дух захватывает.
Gigi has still got it— 433 (@433) August 2, 2021
@1913parmacalcio pic.twitter.com/1hi91WKFmZ
К сожалению, старания ДжиДжи не окупились, и его команда уступила сопернику со счетом 0:3.
Напомним, Буффон прокомментировал переход его тезки Доннаруммы в ПСЖ.
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