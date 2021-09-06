Буффон: «Роналду очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания»
Вратарь «Пармы» и легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал для Radio anch’io Sport уход из туринского клуба экс-партнера по команде Криштиану Роналду:
«Не думаю, что болельщики должны чему-то удивляться. У Роналду репутация профессионала невероятного уровня. Криштиану очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания
За эти три года он многое вложил в «Ювентус», отлично играя и забивая много голов. Я не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много думал об этом.
«Ювентус» находится на переходной стадии. Я не знаю, связано ли это со сменой поколений или просто со сменой костяка. Приходится что-то терять, когда такие вещи происходят.
Когда у команды такой тренер, как Массимилиано Аллегри, то она если и не добьется цели, то будет максимально близка к этому».
Португалец переехал этим летом на Туманный Альбион. Он вернулся в МЮ, где в свое время стал звездой. «Дьяволы» заплатили «Ювентусу» около 15 миллионов евро за легендарного игрока.
Комментарии 0