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Буффон: «Роналду очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания»

Португалец покинул «Ювентус» ради собственных целей
Футбол Серия А (Италия)
17:52
Буффон: «Роналду очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания»
Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду / фото - ForzaJuve

Вратарь «Пармы» и легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал для Radio anch’io Sport уход из туринского клуба экс-партнера по команде Криштиану Роналду:

«Не думаю, что болельщики должны чему-то удивляться. У Роналду репутация профессионала невероятного уровня. Криштиану очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания

За эти три года он многое вложил в «Ювентус», отлично играя и забивая много голов. Я не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много думал об этом.

«Ювентус» находится на переходной стадии. Я не знаю, связано ли это со сменой поколений или просто со сменой костяка. Приходится что-то терять, когда такие вещи происходят.

Когда у команды такой тренер, как Массимилиано Аллегри, то она если и не добьется цели, то будет максимально близка к этому».

Португалец переехал этим летом на Туманный Альбион. Он вернулся в МЮ, где в свое время стал звездой. «Дьяволы» заплатили «Ювентусу» около 15 миллионов евро за легендарного игрока.

Напомним, Роналду назвал лучшего футболиста всех времен.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду Ювентус Джанлуиджи Буффон

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