Буффон: «Роналду очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания»

Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду / фото - ForzaJuve

Вратарь «Пармы» и легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал для Radio anch’io Sport уход из туринского клуба экс-партнера по команде Криштиану Роналду:

За эти три года он многое вложил в «Ювентус», отлично играя и забивая много голов. Я не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много думал об этом.

«Ювентус» находится на переходной стадии. Я не знаю, связано ли это со сменой поколений или просто со сменой костяка. Приходится что-то терять, когда такие вещи происходят.

Когда у команды такой тренер, как Массимилиано Аллегри, то она если и не добьется цели, то будет максимально близка к этому».