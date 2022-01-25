Букмекеры не сомневаются, что Шевченко станет главным тренером сборной Польши

Произойти это должно до 30 января

Фото: AC Genoa

Похоже, что украинский специалист Андрей Шевченко все-таки возглавит сборную Польши.

По крайне мере, в этом уверены букмекеры, которые принимают ставки на то, станет ли Шевченко главным тренером «кадры».

Коэффициент на то, что Шевченко возглавит сборную Польши 1,25. О назначении должны объявить до 11:00 30 января. В противном случае ставка будет рассчитана как «проигрыш».

Напомним, бывший партнер Шевченко по сборной Украины не верит, что специалист возглавит Польшу.