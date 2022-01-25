Федецкий: «Нельзя сказать, что Шевченко подсидел Фоменко в сборной»
Букмекеры не сомневаются, что Шевченко станет главным тренером сборной Польши
Произойти это должно до 30 января
14:42
Фото: AC Genoa
Похоже, что украинский специалист Андрей Шевченко все-таки возглавит сборную Польши.
По крайне мере, в этом уверены букмекеры, которые принимают ставки на то, станет ли Шевченко главным тренером «кадры».
Коэффициент на то, что Шевченко возглавит сборную Польши 1,25. О назначении должны объявить до 11:00 30 января. В противном случае ставка будет рассчитана как «проигрыш».
Напомним, бывший партнер Шевченко по сборной Украины не верит, что специалист возглавит Польшу.
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