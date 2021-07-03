Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии

Сборная «трех львов» еще не пропускала на Евро-2020

Фото: УАФ

Букмекеры довольно высоко оценивают шансы сборной Украины стать первой командой, которой удастся забить Англии на Евро-2020.

Согласно котировкам, вероятность данного исхода оценивается в коэффициент 1,94. Это довольно оптимистично, учитывая то, что на турнире англичане еще не пропускали. Взломать оборону «трех львов» не сумели даже Хорватия и Германия.

Накануне Андрей Шевченко заявил, что сборная Англии переживает один из лучших моментов в своей истории, в то же время лидер украинцев Александр Зинченко также отдает должное сопернику, хотя и считает, что идеальных команд не бывает, а поэтому Украине под силу пройти дальше.

Матч Украина – Англия состоится в рамках четвертьфинал Евро-2020 3 июля в Риме. Начало – в 22:00. На нашем сайте вы сможете следить за онлайн трансляцией встречи. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция матча.