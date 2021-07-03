Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии

Сборная «трех львов» еще не пропускала на Евро-2020
Футбол ЕВРО-2020
15:15
Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии
Фото: УАФ

Букмекеры довольно высоко оценивают шансы сборной Украины стать первой командой, которой удастся забить Англии на Евро-2020.

Согласно котировкам, вероятность данного исхода оценивается в коэффициент 1,94. Это довольно оптимистично, учитывая то, что на турнире англичане еще не пропускали. Взломать оборону «трех львов» не сумели даже Хорватия и Германия.

Накануне Андрей Шевченко заявил, что сборная Англии переживает один из лучших моментов в своей истории, в то же время лидер украинцев Александр Зинченко также отдает должное сопернику, хотя и считает, что идеальных команд не бывает, а поэтому Украине под силу пройти дальше.

Матч Украина – Англия состоится в рамках четвертьфинал Евро-2020 3 июля в Риме. Начало – в 22:00. На нашем сайте вы сможете следить за онлайн трансляцией встречи. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция матча.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

сборная Англии (футбол) Украина – Англия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Футбол Сборная Украины
14:44
Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях
Тема дня
Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях
Футбол Сборная Украины
14:29
1
Украина сыграет против Англии в желтой форме
Украина сыграет против Англии в желтой форме
Футбол Сборная Украины
14:25
Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Футбол Сборная Украины
14:10
Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Футбол Евро-2020
13:50
Виталий Кличко: «Понимаю эмоции Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника»
Виталий Кличко: «Понимаю эмоции Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника»
Бокс Профессиональный бокс
13:22

Новости: Футбол

Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии
Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии
ЕВРО-2020
15:15
Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Премьер-Лига (Англия)
14:53
Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Сборная Украины
14:44
Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Серия А (Италия)
14:31
Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях
Тема дня
Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях
Сборная Украины
14:29
Украина сыграет против Англии в желтой форме
Украина сыграет против Англии в желтой форме
Сборная Украины
14:25
Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Сборная Украины
14:10
«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»
«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»
Серия А (Италия)
14:08
Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Евро-2020
13:50
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости