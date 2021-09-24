Арендованный у «Шахтера» хавбек «Днепра-1» признался, что хотел бы поехать на сборы с «горняками»
Булеца рассказал, чем «Заря» лучше «Днепра-1»
Вскоре команды померятся силами в матче УПЛ
Сергей Булеца / Фото - ФК Заря
Полузащитник «Динамо» Сергей Булеца успел поиграть на правах аренды в «Днепре-1». Хавбек сравнил команду с «Зарей», цвета которой защищает ныне.
Что отличает «Зарю» от «Днепра-1»?
«Заря» более игровая команда, с позиции силы действует. И коллектив лучше в «Заре».
На каком последнем ивенте побывали?
У меня особо и времени нет. В качестве болельщика я кайфанул от последней игры «Заря» – «Динамо», где я не играл.
Самый нелепый вопрос от журналиста?
Не то чтобы нелепый, но есть одни и те же банальные вопросы: как игра, как вы оцениваете игру. Хотелось бы большего разнообразия.
Напомним, «Днепр-1» и «Заря» встретятся между собой в девятом туре украинской Премьер-лиги.
Комментарии 0