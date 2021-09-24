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Булеца рассказал, чем «Заря» лучше «Днепра-1»

Вскоре команды померятся силами в матче УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
19:37
Булеца рассказал, чем «Заря» лучше «Днепра-1»
Сергей Булеца / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Динамо» Сергей Булеца успел поиграть на правах аренды в «Днепре-1». Хавбек сравнил команду с «Зарей», цвета которой защищает ныне.

Что отличает «Зарю» от «Днепра-1»?

«Заря» более игровая команда, с позиции силы действует. И коллектив лучше в «Заре».

На каком последнем ивенте побывали?

У меня особо и времени нет. В качестве болельщика я кайфанул от последней игры «Заря» – «Динамо», где я не играл.

Самый нелепый вопрос от журналиста?

Не то чтобы нелепый, но есть одни и те же банальные вопросы: как игра, как вы оцениваете игру. Хотелось бы большего разнообразия.

Напомним, «Днепр-1» и «Заря» встретятся между собой в девятом туре украинской Премьер-лиги.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Сергей Булеца Заря СК Днепр-1

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