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Бурда уже совсем скоро вернется в общую группу «Динамо»
Защитник киевлян практически год восстанавливался от травмы
26 июля 22:35
Никита Бурда / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Никита Бурда вскоре вернется к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, центрбек проходит заключительную фазу восстановления от травмы в Киеве. Медицинский штаб ожидает его возвращения к полноценным занятиям через две недели.
В сентябре 2020 года Бурда перенес операцию на ахилле. Однако уже в январе ему снова пришлось лечь под нож, что затянуло восстановление еще на полгода.
Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский рассказал об очередной травме Беньямина Вербича.
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