Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 9
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 2:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован

Бурда уже совсем скоро вернется в общую группу «Динамо»

Защитник киевлян практически год восстанавливался от травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 22:35
Бурда уже совсем скоро вернется в общую группу «Динамо»
Никита Бурда / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Никита Бурда вскоре вернется к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, центрбек проходит заключительную фазу восстановления от травмы в Киеве. Медицинский штаб ожидает его возвращения к полноценным занятиям через две недели.

В сентябре 2020 года Бурда перенес операцию на ахилле. Однако уже в январе ему снова пришлось лечь под нож, что затянуло восстановление еще на полгода.

Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский рассказал об очередной травме Беньямина Вербича.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Никита Бурда травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Динамо» вернется в Украину в полночь
«Динамо» вернется в Украину в полночь
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 22:07
Исполнительный директор УПЛ: «Динамо» и частично «Десна» уже вакцинировались»
Исполнительный директор УПЛ: «Динамо» и частично «Десна» уже вакцинировались»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 20:37
Андриевский: «Матчи с «Атлетиком» и «Унионом» дали «Динамо» опыт перед ЛЧ»
Андриевский: «Матчи с «Атлетиком» и «Унионом» дали «Динамо» опыт перед ЛЧ»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 17:24
Хавбек «Динамо»: «Хотелось проверить себя на фоне «Вильярреала»
Хавбек «Динамо»: «Хотелось проверить себя на фоне «Вильярреала»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 15:37
Суркис – о двух игроках «Динамо»: «Мы ищем для них новые клубы»
Суркис – о двух игроках «Динамо»: «Мы ищем для них новые клубы»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 13:45
Миколенко: «Я редко хожу в тренажерный зал»
Миколенко: «Я редко хожу в тренажерный зал»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июля 12:49

Новости: Футбол

«Минай» показал, в какой форме попытается воспользоваться вторым шансом в УПЛ
«Минай» показал, в какой форме попытается воспользоваться вторым шансом в УПЛ
Украинская Премьер-лига
26 июля 22:55
Бурда уже совсем скоро вернется в общую группу «Динамо»
Бурда уже совсем скоро вернется в общую группу «Динамо»
Украинская Премьер-лига
26 июля 22:35
«Динамо» вернется в Украину в полночь
«Динамо» вернется в Украину в полночь
Украинская Премьер-лига
26 июля 22:07
«Реал» отказал «Леганесу» в аренде Лунина
«Реал» отказал «Леганесу» в аренде Лунина
Примерa (Испания)
26 июля 21:45
Дубль Довбыка помог «Днепру-1» в меньшинстве вырвать ничью с «Ворсклой»
Дубль Довбыка помог «Днепру-1» в меньшинстве вырвать ничью с «Ворсклой»
Украинская Премьер-лига
26 июля 21:29
Арендованный у «Динамо» хавбек «Десны»: «Тренер дал ощутить вкус УПЛ»
Арендованный у «Динамо» хавбек «Десны»: «Тренер дал ощутить вкус УПЛ»
Украинская Премьер-лига
26 июля 20:58
Исполнительный директор УПЛ: «Динамо» и частично «Десна» уже вакцинировались»
Исполнительный директор УПЛ: «Динамо» и частично «Десна» уже вакцинировались»
Украинская Премьер-лига
26 июля 20:37
Пенальти и два удаления помогли «Металлисту» победить в первом официальном матче после возрождения
Пенальти и два удаления помогли «Металлисту» победить в первом официальном матче после возрождения
Первая лига
26 июля 20:23
Палкин: «С «Ингульцом» увидели идеи, которые наигрывал Де Дзерби»
Палкин: «С «Ингульцом» увидели идеи, которые наигрывал Де Дзерби»
Украинская Премьер-лига
26 июля 20:03
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
16
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Эксклюзив Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 20:24
1
Все новости