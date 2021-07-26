Бурда уже совсем скоро вернется в общую группу «Динамо»

Защитник киевлян практически год восстанавливался от травмы

Никита Бурда / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Никита Бурда вскоре вернется к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, центрбек проходит заключительную фазу восстановления от травмы в Киеве. Медицинский штаб ожидает его возвращения к полноценным занятиям через две недели.

В сентябре 2020 года Бурда перенес операцию на ахилле. Однако уже в январе ему снова пришлось лечь под нож, что затянуло восстановление еще на полгода.

Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский рассказал об очередной травме Беньямина Вербича.