Сегодня «Динамо» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем с «Бенфикой»
Буряк: «Бенфика» – это не ПСЖ и не «Реал». Поэтому надо цепляться за очки»
Экс-тренер поделился ожиданиями от матча
10:27
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
«Это первый евроматч сезона для «Динамо». Поэтому ожидания оптимистические. Думаю, в родных стенах надо настраиваться команде на положительный результат. Все предпосылки для этого есть.
И «Динамо», и «Шахтёру» достались по два гранда, хотя у «горняков» группа, на мой взгляд, немного полегче. При всем уважении к «Шерифу», дончане должны в Тирасполе брать три очка. Посмотрим.
Что касается «Динамо», то «Бенфика» — это не ПСЖ и не «Реал». Поэтому надо цепляться за очки. Сейчас нет команд, с которыми нельзя играть. Понятно, что просто с португальцами не будет, надо будет приложить максимум усилий для положительного результата».
Начало матча – в 22:00.
Комментарии 0