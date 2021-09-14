Буряк: «Бенфика» – это не ПСЖ и не «Реал». Поэтому надо цепляться за очки»

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Бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

И «Динамо», и «Шахтёру» достались по два гранда, хотя у «горняков» группа, на мой взгляд, немного полегче. При всем уважении к «Шерифу», дончане должны в Тирасполе брать три очка. Посмотрим.

Что касается «Динамо», то «Бенфика» — это не ПСЖ и не «Реал». Поэтому надо цепляться за очки. Сейчас нет команд, с которыми нельзя играть. Понятно, что просто с португальцами не будет, надо будет приложить максимум усилий для положительного результата».