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Буряк: «На игроков «Динамо» во время Евро выпала основная нагрузка»

Экс-футболист и тренер киевлян рассказал, как участие на турнире может отразиться на «бело-синих»
Футбол Сборная Украины
23:29
Буряк: «На игроков «Динамо» во время Евро выпала основная нагрузка»
Леонид Буряк / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший футболист и тренер «Динамо» Леонид Буряк рассказал, как выступления на Евро-2020 может отразиться на столичных «сборниках».

На киевлян во время турнира выпала основная нагрузка, и «Динамо» как базовый клуб со своей миссией справилось. Хорошее впечатление оставила игра Георгия Бущана, Сергея Сидорчука, Ильи Забарного. Не все получалось у Виталия Миколенко – возможно, выдать свой максимум парню помешали роящиеся вокруг него трансферные слухи.

Александр Караваев не без помощи Андрея Ярмоленко продуктивно поработал на фланге, хотя, на мой взгляд, мог бы выглядеть еще эффективнее. Артем Беседин смотрелся не так интересно, как Роман Яремчук, и все же со скамейки выходил неплохо.

К сожалению, не удалось в полной мере проявить себя Виктору Цыганкову, который на Евро также был футболистом замены, – травма внесла свои коррективы. Зато понравился Николай Шапаренко, во всех матчах кроме первого появлявшийся на поле с первых минут. Он в последнее время очень прибавил и весной был по-настоящему хорош в матчах за клуб.

Вместе с тем от этого полузащитника надо ждать и требовать большего. Он молод, функционально готов к серьезному объему работы, природа наделила его хорошим ударом и светлой головой, а позиция, на которой действует динамовец, открывает перед ним широкие возможности. Повторюсь, Шапаренко вырос, но июньское выступление не является его потолком.

Безусловно, участие в чемпионате Европы такой большой группы игроков создаст сложности для «Динамо» при подготовке к новому сезону и, не исключено, на его стартовом этапе. Но я все же рассчитываю на опыт Мирчи Луческу и его помощников, которые сделают все, чтобы не позволить команде угодить в функциональную яму. Бассейн, специальные процедуры, пробежки, фартлек – уверен, план по работе с игроками, которые присоединятся к основной группе на втором сборе, уже составлен.

На этом этапе все должно пройти без ошибок, ведь еще до конца июля возобновятся официальные матчи, а потом не за горами – Лига чемпионов. Не случайно ребят попросили выйти из отпуска на пару дней раньше. В минувшем сезоне «Динамо» выступило прекрасно, но защитить добытый результат будет очень сложно.

Новичок «Динамо» Илья Шкурин отказался от выступлений за сборную Беларуси по политическим причинам.

Источник: «Динамо» Киев от Шурика Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Леонид Буряк Мирча Луческу

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