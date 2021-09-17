Бущан: «Луческу больше настраивает нас на команды уровнем ниже, чем на топ-клубы»
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан в шоу «Вацко лайв» рассказал о том, как Мирча Луческу настраивает своих подопечных на матчи.
— Мы готовимся к любому сопернику, не важно, с кем играем — одинаково. Абсолютно одинаково. Нет разницы, это Лига чемпионов или «Ингулец», «Колос», «Десна», «Шахтер». Нет разницы.
— Нет какой-то психологической накачки?
— Абсолютно. Все и так понимают, с кем мы играем. Он больше нас настраивает на матчи с командами, которые ниже уровнем, чем с лидерами. Чемпионат выигрывается с командами, которые ниже первой шестерки. И там нельзя терять очки.
Если мы вспомним предыдущие года, то мы «Шахтер» и обыгрывали, и вничью играли, но проигрывали «Львову», «Карпатам». В таких матчах чемпионат должен выигрываться.
— То есть от него не идет дополнительного посыла?
— Нет-нет.
— А чувствуется в принципе, если брать в расчет недельный цикл подготовки к игре с «Шахтером», что Луческу хочет что-то им доказать?
— Абсолютно нет.
Ранее Бущан рассказал, сколько раз он общался с Луческу.
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