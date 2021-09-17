Бущан: «Луческу больше настраивает нас на команды уровнем ниже, чем на топ-клубы»

Георгий Бущан / Фото: Футбол 24

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан в шоу «Вацко лайв» рассказал о том, как Мирча Луческу настраивает своих подопечных на матчи.

— Нет какой-то психологической накачки?

— Абсолютно. Все и так понимают, с кем мы играем. Он больше нас настраивает на матчи с командами, которые ниже уровнем, чем с лидерами. Чемпионат выигрывается с командами, которые ниже первой шестерки. И там нельзя терять очки.

Если мы вспомним предыдущие года, то мы «Шахтер» и обыгрывали, и вничью играли, но проигрывали «Львову», «Карпатам». В таких матчах чемпионат должен выигрываться.

— То есть от него не идет дополнительного посыла?

— Нет-нет.

— А чувствуется в принципе, если брать в расчет недельный цикл подготовки к игре с «Шахтером», что Луческу хочет что-то им доказать?

— Абсолютно нет.