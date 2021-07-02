«Буду держать за ребят кулаки». Беседин рассказал, кого видит главным соперником Украины на Евро-2020
Бущан: «Мы сотворили историю. Хочется, чтобы эта музыка играла и дальше»
Вратарь Украина – о предстоящем матче против Англии
Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал УАФ предстоящий матч против Англии в 1/4 финала Евро-2020.
«На следующий день, после победы над Швецией, мы улетели в Рим. Последний год такой график, что каждый 3-4 день у нас игра. Если мы хотим играть на высоком уровне, то должны привыкнуть к подобному темпу.
Мы сотворили историю – первый раз вышли в 1/8-ю Евро, потом в 1/4-ю, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше».
Игра состоится 3 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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