Бущан: «Набили себе шишек в ЛЧ. Это помогло нам на Евро»

Георгий Бущан / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал опыт международных матчей отечественных футболистов. Слова вратаря передает пресс-служба UEFA.

Конечно, хочется, чтобы команда играла вообще без ошибок, но такого не бывает. Но та Лига чемпионов, та Лига Европы, та концовка сезона дали серьезный толчок для роста. Я вижу, как парни растут, и мне очень нравится видеть, насколько грамотно они действуют в определенных моментах.

Ну, и лично для меня – после всех прошлых сложностей, включая COVID – этот год выходит просто топовым: я счастлив.