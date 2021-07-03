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Бущан: «Набили себе шишек в ЛЧ. Это помогло нам на Евро»

Голкипер сборной Украины рассказал об опыте, приобретенном отечественными футболистами
Футбол Сборная Украины
22:50
Бущан: «Набили себе шишек в ЛЧ. Это помогло нам на Евро»
Георгий Бущан / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал опыт международных матчей отечественных футболистов. Слова вратаря передает пресс-служба UEFA.

Сначала у нас была первая Лига чемпионов – мы там набили себе шишек. Потом была очень нервная концовка внутреннего сезона, и там мы тоже получили определенный опыт. И это нам очень помогло на Евро. Уже на этом турнире чувствуется, что у ребят есть стержень и есть знания.

Конечно, хочется, чтобы команда играла вообще без ошибок, но такого не бывает. Но та Лига чемпионов, та Лига Европы, та концовка сезона дали серьезный толчок для роста. Я вижу, как парни растут, и мне очень нравится видеть, насколько грамотно они действуют в определенных моментах.

Ну, и лично для меня – после всех прошлых сложностей, включая COVID – этот год выходит просто топовым: я счастлив.

«Сине-желтые» играют против Англии в четвертьфинале Евро-2020. За игрой можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Англия.

Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Англия Георгий Бущан сборная Англии (футбол)

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