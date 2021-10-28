Бущан: «Не знаю, кто придумал то, что я – секс-символ сборной Украины»

Георгий Бущан / Фото: пресс-служба Динамо

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан в шоу «Бомбардир» ответил на несколько вопросов в блиц-опросе.

– Мне просто не нравится. У нас было два Георгия в команде – Цитаишвили и я. Одного все называют Георгием, а второго – Гришей.

– А Жора?

– Жора – нормально. Это с детства еще.

– Как относишься к тому, что стал секс-символом сборной Украины?

– Не знаю, кто это придумал. Мне никто не вручал этот титул, я его не видел. Статуэтки не было. Конечно, мне это льстит, но зацикливаться на этом не хочу.

– Предлагали сфотографироваться на обложку журнала?

– Нет. Один раз мне предложили рекламировать машины из Америки.