Бущан раскрыл секрет подготовки к 11-метровым ударам
Бущан: «Не знаю, кто придумал то, что я – секс-символ сборной Украины»
Вратарь «Динамо» не хочет на этом зацикливаться
Георгий Бущан / Фото: пресс-служба Динамо
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан в шоу «Бомбардир» ответил на несколько вопросов в блиц-опросе.
– Обижаешься, когда обращаются Григорий?
– Мне просто не нравится. У нас было два Георгия в команде – Цитаишвили и я. Одного все называют Георгием, а второго – Гришей.
– А Жора?
– Жора – нормально. Это с детства еще.
– Как относишься к тому, что стал секс-символом сборной Украины?
– Не знаю, кто это придумал. Мне никто не вручал этот титул, я его не видел. Статуэтки не было. Конечно, мне это льстит, но зацикливаться на этом не хочу.
– Предлагали сфотографироваться на обложку журнала?
– Нет. Один раз мне предложили рекламировать машины из Америки.
Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» без Бущана переиграло «Мариуполь» (2:1).
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