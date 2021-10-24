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Бущан: «Писал Буффону в Instagram, но он мне не ответил»

Украинец является поклонником итальянского голкипера
Футбол Украинская Премьер-лига
08:40
Бущан: «Писал Буффону в Instagram, но он мне не ответил»
Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, общался ли он с Джанлуиджи Буффоном после того, как тот записал ему видеообращение:

«Не общались. Я писал ему в Instagram, но он мне не ответил.

Я думаю, что просто его Instagram кто-то ведет, поэтому не ответил. Если бы он сам вел, то ответ поступил бы, думаю».

Бущан встретился с Буффоном после матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» и сделал с ним фотографию. Позже украинец признался, что является давним поклонником таланта итальянского вратаря.

А после этого уже легендарный голкипер записал видео, где обратился к Бущану и пожелал ему выдающейся карьеры.

Напомним, ранее Георгий продлил контракт с киевским «Динамо».

Источник: Зе Интервьюер Павел Харченко
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Георгий Бущан Джанлуиджи Буффон Динамо Киев

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