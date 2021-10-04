«Динамо» продлило контракты с Бущаном и Забарным

Оба игрока останутся в команде

Фото: ФК Динамо

«Динамо» через свой сайт объявило о продлении контрактов с Георгием Бущаном и Ильей Забарным.

Оба футболиста подписали новые пятилетние контракты с клубом. Таким образом, соглашения рассчитаны до 2026-го года.

26-летний Бущан в прошлом сезоне стал основным голкипером «Динамо». Также он сыграл на Евро-2020, став ключевым голкипера и сборной Украины.

Для Забарного прошлый сезон стал дебютным в карьере, однако 20-летний игрок сразу завоевал место в основе киевлян и сборной Украины.

Бущан летом был интересен «Марселю».

Забарный привлек внимание «Челси».