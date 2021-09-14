Бущан поделился мнением о натурализации футболистов в Украине

Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал процесс натурализации иностранных игроков, в частности Жуниора Мораеса и Марлоса:

Видимо, на то время не было лучше футболиста выше уровнем, чем он.

Они провели долгое время в нашей стране. Я к этому нормально отношусь. Необязательно натурализованного игрока вызовут в сборную, надо, чтобы наши футболисты...

Когда приезжали хорошие легионеры, молодые футболисты с ними росли и развивались. Сегодня мы видим поколение, которое развивалось с хорошими иностранцами.

Это, наверно, проблема украинского футбола, что надо натурализовывать. Украинским футболистам нужно задуматься, почему так происходит».