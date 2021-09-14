Бущан поделился мнением о натурализации футболистов в Украине
Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал процесс натурализации иностранных игроков, в частности Жуниора Мораеса и Марлоса:
«Думаю так – на натурализованных точно не стоит обижаться. Надо задавать вопрос нашим футболистам – почему в клубе или сборной есть желание натурализовать игрока.
Видимо, на то время не было лучше футболиста выше уровнем, чем он.
Они провели долгое время в нашей стране. Я к этому нормально отношусь. Необязательно натурализованного игрока вызовут в сборную, надо, чтобы наши футболисты...
Когда приезжали хорошие легионеры, молодые футболисты с ними росли и развивались. Сегодня мы видим поколение, которое развивалось с хорошими иностранцами.
Это, наверно, проблема украинского футбола, что надо натурализовывать. Украинским футболистам нужно задуматься, почему так происходит».
Уже сегодня, 14 сентября голкипер в составе киевлян сыграет с лиссабонской «Бенфикой». Накануне игры Бущан как раз восстановился после травмы.
На сайте XSPORT будет доступна текстовая трансляция противостояния. Игра состоится в 22:00.
Напомним, «Динамо» не выигрывает в стартовом матче ЛЧ уже 12 лет.
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