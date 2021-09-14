Неутешительная тенденция. «Динамо» не выигрывает в стартовом матче ЛЧ уже 12 лет

Последний раз киевляне в стартовом матче обыгрывали российский клуб

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Сегодня, 14 сентября «Динамо» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов домашним матчем с «Бенфикой».

Киевлянам позарез нужны очки в матче с «орлами», ведь в матчах с «Баварией» и «Барселоной» у команды Мирчи Луческу шансов намного меньше.

В последний раз «Динамо» зарабатывало 3 пункта в первом матче группового этапа ЛЧ 12 лет назад – в сезоне 09/10 украинская команда дома справилась с российским «Рубином» (3:1).

После того триумфа киевляне лишь четырежды попадали в главный евротурнир и лишь однажды набрали очки в стартовом матче – сыграли вничью с «Порту» (2:2) в сезоне 15/16.

Но в остальных трех матчах «бело-синие» неизменно терпели поражение. В сезоне 12/13 их на выезде разгромил ПСЖ (4:1), в кампании 16/17 на «Олимпийском» одолел «Наполи» (1:2), а в прошлом году «Ювентус» отгрузил «Динамо» два безответных мяча (0:2).

На сайте XSPORT будет доступна текстовая трансляция противостояния. Игра состоится в 22:00.

Горели 0:5, побеждали в Полтаве и недавно выбили из Лиги Европы. Как украинские клубы играли против «Бенфики».