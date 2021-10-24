Бущан раскрыл секрет подготовки к 11-метровым ударам

«Динамовец» считает, что вратарей загнали в рамки

Георгий Бущан / фото - Футбол 1/2/3

Голкипер сборной Украины и «Динамо» Георгий Бущан рассказал, как готовится к пенальти:

«Сегодня 21 век. Наверное, все вратари изучают, как бьют пенальти их соперники. Допустим чудак бил 10 пенальти в один угол, и ты думаешь, а не схитрит ли он сейчас? И ты прыгнешь в один угол, а он пробьет в другой. И ты сам с собой начинаешь игру с разумом. Или слушаешь себя, или сделаешь так, как договаривались с тренером. Кто бьет пенальти в «Шахтере»? Тете, Марлос тоже. Нас сейчас вообще загнали в рамки. В момент исполнения пенальти у вратаря одна нога должна быть на линии ворот. Если ты заступил, надо перебить. А так в 80% случаев удар с пенальти - это гол».

В общей сложности, украинский вратарь 22 раза оказывался один на один против пенальтиста и пять раз выходил победителем из таких дуэлей.

Ранее Бущан рассказал, как писал Буффону в соцсетях.