Бущан: «Мой сэйв – не ключевой момент матча»
Бущан рассказал, кого бы хотел получить в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022
Стыковые матчи состоятся в конце марта
13:43
Георгий Бущан / фото - УАФ
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал выход сборной Украины в стыковые матчи квалификации на чемпионат мира 2022.
Твой сэйв во многом помог сборной. Какие у тебя эмоции?
«Поддерживаю всю Украину. За свою игру отвечаю, но очень благодарен ребятам, которые забили. И тем, кто нас поддерживал».
Говоришь, что сэйв не ключевой момент матча.
«Это футбольный момент. Думаю, во втором тайме было все в наших руках и ногах, поэтому взяли эти три очка».
Считаешь, Украина больше заслужила три очка, чем боснийцы?
«Да, с первых минут это было видно, потому что у нас было больше желания. Хотели победить».
Что сказал Пятов после матча?
«Поблагодарил.
Я доволен результатом. Ждем квалификацию, поэтому все сдержанно».
Кого хотелось бы в плей-офф?
«Хотелось бы такой жребий, который мы бы сумели пройти».
Ты сорвал голос?
«Да, во время матча немного надо было кричать».
Украинцы узнают своего соперника по плей-офф уже 26-го ноября, а сами стыковые матчи пройдут в конце марта.
Напомним, Петраков был назначен на пост главного тренера сборной Украины.
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