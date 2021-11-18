Бущан рассказал, кого бы хотел получить в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022

Стыковые матчи состоятся в конце марта

Георгий Бущан / фото - УАФ

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал выход сборной Украины в стыковые матчи квалификации на чемпионат мира 2022.

Твой сэйв во многом помог сборной. Какие у тебя эмоции?

«Поддерживаю всю Украину. За свою игру отвечаю, но очень благодарен ребятам, которые забили. И тем, кто нас поддерживал».

Говоришь, что сэйв не ключевой момент матча.

«Это футбольный момент. Думаю, во втором тайме было все в наших руках и ногах, поэтому взяли эти три очка».

Считаешь, Украина больше заслужила три очка, чем боснийцы?

«Да, с первых минут это было видно, потому что у нас было больше желания. Хотели победить».

Что сказал Пятов после матча?

«Поблагодарил. Я доволен результатом. Ждем квалификацию, поэтому все сдержанно».

Кого хотелось бы в плей-офф?

«Хотелось бы такой жребий, который мы бы сумели пройти».

Ты сорвал голос?

«Да, во время матча немного надо было кричать».

Украинцы узнают своего соперника по плей-офф уже 26-го ноября, а сами стыковые матчи пройдут в конце марта.

Напомним, Петраков был назначен на пост главного тренера сборной Украины.