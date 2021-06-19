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Бущан – в топ-3 Евро-2020 по количеству сейвов

Вратарь неоднократно выручал национальную команду
Футбол Евро-2020
10:15
Бущан – в топ-3 Евро-2020 по количеству сейвов
Георгий Бущан / фото - dynamo.kiev

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан находится на третьем месте среди вратарей чемпионата Европы по количеству отбитых ударов, сообщает официальный сайт UEFA.

За два стартовых матча Евро-2020 голкипер выручил команду Андрея Шевченко 8 раз. Один из этих сейвов пришелся на удар с точки.

У вратарей Уэльс и Финляндии Дэнни Уорда и Лукаша Градецки столько же спасений, сколько и у украинца. Больше них отбили только вратарь Северной Македонии Столе Димитриевски и голкипер сборной Турции Угурджан Чакыр, которые отразили по 11 ударов.

Тем не менее, Бущан, Димитриевски и Чакыр на троих пропустили 14 мячей, что свидетельствует не о самых крепких линиях защиты.

Напомним, Бущаном интересуются клубы Серии А и Бундеслиги.

Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Георгий Бущан Андрей Шевченко

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