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Бущан – в топ-3 Евро-2020 по количеству сейвов
Вратарь неоднократно выручал национальную команду
Георгий Бущан / фото - dynamo.kiev
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан находится на третьем месте среди вратарей чемпионата Европы по количеству отбитых ударов, сообщает официальный сайт UEFA.
За два стартовых матча Евро-2020 голкипер выручил команду Андрея Шевченко 8 раз. Один из этих сейвов пришелся на удар с точки.
У вратарей Уэльс и Финляндии Дэнни Уорда и Лукаша Градецки столько же спасений, сколько и у украинца. Больше них отбили только вратарь Северной Македонии Столе Димитриевски и голкипер сборной Турции Угурджан Чакыр, которые отразили по 11 ударов.
Тем не менее, Бущан, Димитриевски и Чакыр на троих пропустили 14 мячей, что свидетельствует не о самых крепких линиях защиты.
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