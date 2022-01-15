Защитник «Динамо», который должен заменить Миколенко: «Мы с Виталием обсудили некоторые моменты»
Бущан: «Все в «Динамо» поздравили Миколенко с переходом в «Эвертон». Это реально круто»
Вратарь – о возобновлении тренировок после отпуска
15 января 17:17
Фото: ФК Динамо
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал возобновлении тренировок после отпуска и высказался об уходе Виталий Миколенко в «Эвертон».
«Настроение хорошее, отдохнул. Летом было мало времени на отдых. Я так понимаю, что если со здоровьем будет все хорошо, то следующим летом будет так же. Сейчас я воспользовался этим долгим периодом и отдохнул».
«Динамо» и «Шахтер» не будут играть в еврокубках весной. В чемпионате будет страшная заруба?
«Я думаю, что да, и это будет интересно. Нам нужно выигрывать оставшиеся матчи и постараться выиграть Кубок. Еще ничего не потеряно, мы не опускаем руки. Сейчас мы по-хорошему злые едем на сбор».
Миколенко перешел в «Эвертон».
«Это супер, мы все его поздравили. Это реально круто. Все за него рады. В первую очередь, это стимул для других игроков. Думаю, что приход Луческу тоже на это повлиял. Переход Миколенко показал, что дорога в Европу открыта для всех. Главное – показывать себя и результат».
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