Звезда молодежки «Динамо» проходил медосмотр с первой командой

Луческу возьмет Диалло на сбор?

Самба Диалло / Фото: Динамомания

Форвард молодежной команды «Динамо» Самба Диалло проходит медицинский осмотр сегодня утром вместе с первой командой.

Сегодня в «Динамо» пройдут медосмотр те футболисты, которые не прибыли вчера. Также в клинику прибыли Владислав Супряга, Владислав Кулач, Руслан Нещерет, Георгий Бущан, Никита Бурда и Витиньо.

Ранее стало известно, что форвард «Динамо» Владислав Супряга очень близок к переезду в Серию А.