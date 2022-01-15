Вратарь «Динамо»: «Уже виделись с Луческу, он сказал, что наши планы не меняются – первое место везде»
Звезда молодежки «Динамо» проходил медосмотр с первой командой
Луческу возьмет Диалло на сбор?
15 января 10:50
Самба Диалло / Фото: Динамомания
Форвард молодежной команды «Динамо» Самба Диалло проходит медицинский осмотр сегодня утром вместе с первой командой.
Сегодня в «Динамо» пройдут медосмотр те футболисты, которые не прибыли вчера. Также в клинику прибыли Владислав Супряга, Владислав Кулач, Руслан Нещерет, Георгий Бущан, Никита Бурда и Витиньо.
Ранее стало известно, что форвард «Динамо» Владислав Супряга очень близок к переезду в Серию А.
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