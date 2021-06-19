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Бущан: «Выходим на поле, чтобы побеждать»

На ничью никто играть не собирается
Футбол Евро-2020
12:25
Бущан: «Выходим на поле, чтобы побеждать»
Георгий Бущан / фото - Eurosport

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о давлении и о настрое национальной команд на последний матч группового этапа с Австрией.

Как воспринимаешь информационное давление после двух удачных матчей на Евро?

«Мне льстит это внимание, но стараюсь об этом не думать. У меня уже прошел тот возраст, когда я мог впечатлиться тем, что обо мне пишут».

Вашим кумиром детства был Шевченко. Помните свои эмоции, когда вас впервые вызвали в сборную?

«Я видел Шевченко, еще будучи игроком «Динамо». Ожидания соответствовали реальности. Когда вызвали в сборную, думал, что это шутка. Но потом , когда приехал, у нас собралась хорошая компания. Многих ребят я уже знал».

Как оцениваете свою игру на Евро? Пишут, что вами интересуются «Марсель» и «Ницца». Как на это реагируете?

«Приятно, что мной интересуются, но пока я не слышал о какой-то конкретики. Что касается моей игры, то у меня есть вопросы к самому себе, и я знаю на них ответы. Анализирую свою игру и понимаю, что можно делать, а чего нельзя».

Ты в тройке голкиперов, которые больше всех делают сэйвов на Евро. Это повод для волнения по поводу игры нашей обороны?

«Сейчас все команды умеют защищаться и атаковать. На Евро играют футболисты высокого уровня. Не всегда получается не давать им бить по воротам. Моя работа - стоять на ленточке и стараться отбивать эти удары».

Вы можете сыграть с Австрией вничью, занять второе место и попасть на Италию. Эти мысли будут влиять на ход поединка против австрийцев?

«Я еще не выходил ни на один матч с мыслью о том, что нужно сыграть вничью. Выходим на поле, чтобы побеждать, а матч показывает, можешь ты выиграть или нет. Австрия тоже настраивается на победу».

Как часто уделяете внимание отражению пенальти на тренировках?

«Мы редко отрабатываем пенальти. По возможности работаем над этим с Зинченко и Малиновским. Перед каждым матчем смотрим, кто и как у соперника бьет пенальти».

Напомним, Бущаном интересуются клубы Серии А и Бундеслиги.

Источник: Youtube-канал УАФ Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Георгий Бущан Андрей Шевченко

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