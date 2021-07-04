Бущан: «Я очень сдружился с Пятовым на подготовительном сборе»

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Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал о дружбе со своим коллегой Андреем Пятовым. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Я очень сдружился с Андреем Пятовым на подготовительном сборе. Мы и раньше хорошо общались, но на этом сборе мы реально так сблизились, что у меня ощущение, будто я готовлюсь к матчам в семейном кругу.

Мы очень поддерживаем другу друга, вообще нет каких-либо подпольных игр или чего-то подобного. Мне очень нравится работать в такой компании».