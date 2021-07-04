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Бущан: «Я очень сдружился с Пятовым на подготовительном сборе»
Голкиперы поддерживают друг друга
Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан рассказал о дружбе со своим коллегой Андреем Пятовым. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Когда понял, что буду первым номером? Наверное, перед матчем с Нидерландами (2:3), когда узнал, что выйду с первых минут. У нас очень серьезная конкуренция, но мне очень нравится работать в этом коллективе.
Я очень сдружился с Андреем Пятовым на подготовительном сборе. Мы и раньше хорошо общались, но на этом сборе мы реально так сблизились, что у меня ощущение, будто я готовлюсь к матчам в семейном кругу.
Мы очень поддерживаем другу друга, вообще нет каких-либо подпольных игр или чего-то подобного. Мне очень нравится работать в такой компании».
Напомним, сборная Украины вылетела с Евро-2020 после разгрома от Англии в 1/4 финала Евро-2020.
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