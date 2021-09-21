В шот-листе «Барселоны» пять тренеров. Приоритетный вариант – Пирло
Бускетс: «У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику»
Капитан «сине-гранатовых» – о ничье против «Гранады»
11:35
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс после ничьи с «Гранадой» (1:1) в матче пятого тура Примеры выразил уверенность, что результаты команды еще могут пойти в гору. Слова капитана «сине-гранатовых» приводит Mundo Deportivo:
«Когда пропускаешь быстрый гол, это дорогого стоит. Мы хорошо отреагировали, однако забив поздний мяч, у нас не осталось времени, чтобы забить второй.
У «Барселоны» еще есть шанс изменить динамику. Мы постараемся сделать это вместе с фанатами, которые нам помогают, приходя на стадион в сложной ситуации».
Накануне стали известны имена тренеров, которых «Барселона» рассматривает как замену Рональду Куману.
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